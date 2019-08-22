Сухум, 22 августа, 2019, 15:54 — ИА Регнум. 22 августа в МУП «Спецавтохозяйство» г. Сухум состоялась церемония передачи специализированного транспорта для перевозки и прессовки бытовых отходов. Техника была приобретена в рамках российско-абхазской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики, сообщает АпсныПресс.

Как отметил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, новые грузовые средства значительно облегчат вывоз бытовых отходов в Галский район. Цена одного КАМАЗа составляет более 6 млн рублей. По словам премьера, в данный момент ведутся переговоры с заводом-изготовителем о заказе еще двух мусоровозов с гидравлическим прессом для Гагрского района.

Заместитель директора Спецавтохозяйства Алхас Когония указал, что ранее автопарк предприятия насчитывал 4 мусоровоза, вместимостью 80 контейнеров. Новые автомобили могут вмещать более 140 контейнеров.

В 2019 году начнется проектирование мусорного полигона в Гулрыпшском районе, который будет введен в эксплуатацию в 2020 году. На его строительство по инвестиционной программе предусмотрено выделить 120 млн рублей.