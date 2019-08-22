Италия, 22 августа, 2019, 15:40 — ИА Регнум. На одном из пляжей в итальянском городе Кьоджа произошел скандал: отдыхающие и хозяин пляжа вынудили уйти женщину африканского происхождения и прославляли режим Бенито Муссолини, пишет газета Heute. Это случилось 15 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Бенито Муссолини

66-летний бритоголовый хозяин пляжа взобрался на спасательную вышку и произнес речь в защиту Муссолини, подражая мимике и жестикуляции дуче. Слушавшие его отдыхающие вскинули руки в нацистском приветствии и исполнили фашистский марш Faccetta Nera. Женщина, вызвавшая неудовольствие отдыхающих, пожаловалась на этот эпизод. Державший речь хозяин пляжа, по ее словам, пожелал ей отправиться в концентрационный лагерь. Начато расследование.

Владелец пляжа уже известен властям. Два года назад он украшал свой пляж портретами дуче и лозунгами его времен.

В Италии, в отличие от Австрии и Германии, нет закона, непосредственно запрещающего прославление фашистского режима. Фашистская символика и портреты Муссолини могут демонстрироваться.

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