Белград, 22 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил запланированный на конец августа официальный визит в Сербию. Об этом сообщает «Танюг» со ссылкой на турецкое посольство в Белграде.

Реджеп Тайип Эрдоган

Причины отмены визита не называются, но сообщается, что визит, вероятнее всего, состоится в октябре. Точные его даты Белград и Анкара согласуют позднее.

Турецкий лидер должен был прибыть в Сербию 29 августа. Предполагалось, что Эрдоган вместе с президентом Сербии Александром Вучичем примут участие в церемонии начала строительства автотрассы Белград — Сараево. Договор о её проектировании и строительстве был заключён в конце 2018 года между правительством Сербии и турецкой компанией «Ташйапы».

Кроме этого, в рамках визита президент Турции планировал посетить Санджак — мусульманский регион на юге Сербии. Там он, в частности, должен был принять участие в запуске реконструкции трассы Нови-Пазар — Тутин.

В последний раз Эрдоган посещал Сербию в 2017 году. Осенью 2018 года президенты двух стран договорились начать подготовку к его многодневному визиту в 2019 году. Сообщалось, что в ходе телефонного разговора Эрдоган и Вучич отметили «интенсивный политический диалог и рост объёмов экономического взаимодействия» между двумя странами. Стороны также согласились, что проживающие в Санджаке бошняки служат мостом для сотрудничества Сербии и Турции.