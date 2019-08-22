Берлин, 22 августа, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Разработчики студии CD Projekt RED все еще изучают возможность введения режима многопользовательской игры в Cyberpunk 2077, однако они не могут сказать, что гарантируют его появление. Об этом 22 августа сообщил портал IGN.

Cyberpunk 2077

Cтарший концепт-дизайнер студии Март Джонкерс во время своего выступления на выставке Gamescom 2019 заявил, что создатели игры прежде всего ориентируются на режим одиночной игры и именно такой Cyberpunk 2077 геймеры получат в 2020 году.

«Это не означает, что мы говорим мультиплееру нет, но это и не означает, что мы говорим да», — сказал Джонкерс.

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Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что для разработки режима мультиплеера в Cyberpunk 2077 CD Projekt RED может привлечь компанию Digital Scapes. Ранее эта студия занималась внедрением многопользовательского режима в игру Dying Light.