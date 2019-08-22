Рим, 22 августа, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Накануне возможного принятия решения о проведении в Италии досрочных выборов рейтинг «Лиги» Маттео Сальвини вырос до 38%, передает в четверг, 22 августа, Adnkronos со ссылкой на опрос Noto.

Dario Chiericoni Маттео Сальвини

Две другие правоцентристские партии, «Братья Италии» и «Вперед, Италия», могут рассчитывать на 8% и 6,5% соответственно. С учетом голосов, поданных за партии, которые не пройдут в парламент, «Лига» и «Братья Италии» могут сформировать коалицию самостоятельно.

Актуальный совокупный рейтинг двух партий, которые могут образовать новое большинство в действующем составе парламента, составляет 39,5%: у либералов — 23%, у «Движения 5 звезд» — 16,5%.

Таким образом, с точки зрения нынешних симпатий граждан Италии, страной должно управлять правоцентристское правительство, однако с учетом того, что в нынешнем составе парламента голоса распределены иначе (у либералов и «Движения» — чуть более 50%), в стране может появиться именно такое правительство.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в четверг формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла проводит встречи с лидерами всех основных партий страны. Тема бесед — правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.