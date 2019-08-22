Архангельск, 22 августа, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В День государственного флага в Архангельске состоялся зрелищный флешмоб.

Dvinanews.ru Десятки человек приняли участие в патриотичной акции

Как сообщили ИА REGNUM в центре «Патриот», представители общественных и молодежных организаций, юнармейцы, добровольцы, курсанты военно-патриотических клубов, горожане собрались в Архангельске у Вечного огня, где развернули масштабное полотнище российского триколора длиной 60 метров.

Напомним, что подобные акции состоялись в разных регионах страны. Мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага в Архангельске, продолжаются.