Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Сильный пожар возник днем 22 августа в Невском районе Петербурга. Его площадь составляет более 50 метров, а с огнем борются более 150 пожарных и других сотрудников оперслужб.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожар на складе в Невском районе

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о ЧП поступило в 14:10 со Складской улицы, д. 6.

В четырехэтажном кирпичном здании размером 50×300 метров на третьем этаже происходит горение обстановки. В 14:43 ранг пожара был повышен до №3.

Сведения о пострадавших уточняются, отметили в ГУ МЧС.

К ликвидации пожара привлечено 34 единицы техники и 153 человека личного состава, в том числе от МЧС — 28 единиц техники и 134 человека личного состава.