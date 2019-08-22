Рим, 22 августа, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Итальянская компания Cupra продемонстрировала фото интерьера своего электрического внедорожника. Об этом 22 августа сообщается на портале SpeedMe.

Speedme.ru Интерьера электрического внедорожника компании Cupra

Салон машины удобен как для водителя, так и для всех пассажиров. Судя по изображению, в авто установлена современная, полностью цифровая приборная панель. Кроме того, в авто имеется многофункциональный спортивный руль. Он обтянут алькантарой, а в центре рулевого колеса расположен логотип Cupra с подсветкой.

Отдельно стоит отметить, отделку из углеволокна медного цвета на дверных панелях и необычную систему освещения салона, проецирующую светящиеся точки на дверную панель.

Премьера автомобиля состоится 2 сентября 2019 года на автомобильном салоне во Франкфурте.

Напомним, НТИ «Автонет» направила в министерство промышленности и торговли РФ и МВД России законодательную инициативу, в которой предлагается для электромобилей сделать платные дороги бесплатными. Авторы инициативы уверены, что эта мера окажет положительное влияние на распространение электрокаров в России.

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