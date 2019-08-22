Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 14:58 — ИА Регнум. В Петербурге расторгли контракты с 340 сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу и области. Часть из них после реорганизации вернется на службу, а в руководстве экономической полиции появятся новые фигуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По информации издания «Фонтанка», предупреждения об увольнении получили все оперативники и руководители отделов экономической полиции. Такое решение руководства Главка объясняется желанием усилить районные подразделения сотрудниками городского управления.

По данным источника, произойдут и кадровые подвижки. Так, начальником «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции будет назначен подполковник полиции Дмитрий Кипрушев, возглавляющий аналогичный отдел в Управлении экономической безопасности МВД по Карелии.

«Подполковника Кипрушина назначают в том числе и оттого, что он никак не связан с петербургской светской властью», — отмечает «Фонтанка».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти был назначен подполковник полиции Евгений Ульянов. Ранее он возглавлял отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по Москве. Этим столичным УВД до назначения в Петербург руководил нынешний начальник петербургского Главка МВД Роман Плугин.