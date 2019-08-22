Ярославль, 22 августа, 2019, 16:33 — ИА Регнум. В Ярославской области власти восстановят автобусную остановку у нового кладбища в районе Селифонтово. ГКУ «Ярдорслужба» разместило закупку на эти работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дорога Ярославль — Шопша

С мая этого года Селифонтово стало главным кладбищем Ярославля, так как действующее Осташинское кладбище переполнено и закрыто. Как ранее рассказывало ИА REGNUM, власти не смогли должным образом подготовиться к работе нового кладбища. После дождей дорогу к нему размыло, там застревали даже внедорожники.

Удивляет стоимость работ — 8 млн 279 тысяч рублей. И это с учетом того, что в прошлом году этот участок дороги «Ярославль-Шопша» был отремонтирован по проекту «Безопасные и качественные дороги». Дорога в этом месте новая. И остановка имеется. Правда, не на самой дороге, а на ответвлении, которое идет к кладбищу.

Остановка в Селифонтово

В ГКУ «Ярдорслужба» корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что остановку поставят на самой дороге Ярославль — Шопша, а также сделают остановочные карманы, которых сейчас нет.

«В связи с тем, что участок кладбища в Селифонтово был передан под захоронения городу в начале мая 2019 года, стал актуален вопрос его транспортной доступности. На сегодняшний момент проводится электронный аукцион по устройству новых автобусных остановок на автомобильной дороге Ярославль — Шопша в соответствии с действующими нормами. Для удобства работы общественного транспорта на каждой остановке сделают увеличенные посадочные площадки и заездные карманы, рассчитанные на 2 автобуса. Также будут выполнены работы по устройству переходно-скоростных полос и устройству двух железобетонных автобусных павильонов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГКУ «Ярдорслужба».

Впрочем, вопросы к властям всё равно остаются. Остановка для посетителей кладбища — это, конечно, хорошо. Но вот дорога к самому новому городскому кладбищу остается грунтовой. Всё, что смогла сделать мэрия Ярославля — это отсыпать ее асфальтовой крошкой.

Дорога к городскому кладбищу в Селифонтово

А другого она и сделать не могла, так как дорога находится на территории Ярославского района. Выделение денег на ее строительство было бы для города нецелевым расходованием средств.

А вот областные власти, напротив, могли бы через субсидию Ярославскому району сделать многострадальный путь на кладбище. Но пока лишь сделают «золотую» автобусную остановку на дороге, которую ремонтировали год назад. Само же кладбище, к сожалению, продолжает утопать в воде. Лужи стоят между могил.

Кладбище в Селифонтово

Может, областным и городским властям стоит вместе подумать, как сделать нормальным путь к единственному действующему кладбищу Ярославля?