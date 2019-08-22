Калуга, 22 августа, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Экспертный центр «Движение без опасности» и Госавтоинспекция Калужской области в рамках социальной кампании «Однозначно», посвященной проблематике нарушений скоростного режима, организует 24 августа в калужском парке культуры и отдыха мероприятие «Карусель сказок», приуроченное к празднованию Дня города. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Гибдд.рф/r/40 В Калуге Госавтоинспекция проведёт социальную кампанию «Однозначно»

Тренеры экспертного центра «Движение без опасности» напомнят пешеходам комплекс правил и в том числе, что при переходе дороги необходимо убедится в безопасности маневра. В парке также будет расположен аттракцион «Съемка в мыльном пузыре», где желающий получит не только яркие фотографии, но и с помощью социальных сетей станет популяризатором соблюдения правил безопасного поведения пешеходами. Фотозона будет оформлена элементами пешеходного перехода, а за каждый опубликованный снимок в социальных сетях участник получит набор световозвращающих наклеек.

Социальный проект «Однозначно» призван привлечь внимание жителей Калужской области к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, повысить уровень правосознания граждан и законопослушного поведения на дорогах.