Киев, 22 августа, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко должен прибыть в Государственное бюро расследований на допрос. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

President.gov.ua Пётр Порошенко

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«Действительно, он вызван для допроса на 3 сентября. Больше ничего, к сожалению, не могу сообщить», — приводит УНИАН слова Ивановой.

Уточнять в рамках какого уголовного производства планируется проведение следственных действий, пресс-секретарь ГБУ не стала, сославшись на отсутствие санкций.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего Госбюро расследований Украины ведёт 11 уголовных дел против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Среди них дела о захвате государственной власти и неисполнении решения суда при назначении подконтрольных себе членов высшего совета правосудия, о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» и о купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». Ранее суд дал разрешение на допрос Порошенко с применением полиграфа.