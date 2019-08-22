Калуга, 22 августа, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В 39 эпизодах преступлений, совершённых против собственности, обвиняются в Калужской области семь человек, пятеро из которых — несовершеннолетние, сообщил 22 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь СУ СК России по Калужской области Илья Силаев.

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По версии следствия, с марта 2018 по январь 2019 года обвиняемые совершали кражи из магазинов, торговых павильонов и подъездов. Добычей подозреваемых стали продукты питания, велосипеды, скутер, мобильные телефоны, ноутбуки и другое имущество. Похищенное злоумышленники продавали для получения материальной выгоды.

«Также один из несовершеннолетних обвиняется в грабеже с применением насилия. В марте 2018 года подросток напал на ребёнка, который шёл домой из школы. Нападавший потребовал у мальчика отдать ему телефон, в противном случае угрожал ударить его. От испуга мальчик отдал свой мобильный телефон, после чего обвиняемый скрылся», — сказал Илья Силаев.

В настоящее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.