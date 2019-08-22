Филадельфия, США, 22 августа, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Российский защитник Иван Проворов потребовал от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» контракт с зарплатой $10 млн в год. Об этом сообщил журналист Брайан Хеджер на своей странице в Twitter.

Vk.com/ivan_provorov Иван Проворов

Отмечается, что это больше, чем зарплата капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который получает $9,5 млн в год.

Напомним, 22-летний Проворов является одним из ведущих игроков обороны «Филадельфии». В сезоне 2018/19 он сыграл 82 матча, в которых набрал 25 (7+18) очков.

Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим седьмым номером.