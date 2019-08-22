Ялта, Крым, 22 августа, 2019, 14:31 — ИА Регнум. Ялтинские чиновники рассчитывают решить проблему несанкционированных строительных отходов до конца 2019 года. Об этом 22 августа заявил заместитель главы администрации города Виталий Оганесян.

Строительный мусор

«Муниципальным властям поставлена задача ликвидировать все отвалы до конца года. При должном финансировании и добросовестном подрядчике сделать это нам вполне по силам», — отметил Оганесян.

По его словам, в приёмке работ по ликвидации отвалов мусора также будет участвовать экологическая комиссия министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ялтинские чиновники предложили запретить строительные работы в курортный сезон. Одной из причин этого решения стали недобросовестные застройщики, которые сбрасывали строительные отходы в несанкционированных местах.

Подробности: В Ялте предлагают запретить строительные работы в курортный сезон