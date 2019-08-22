Витебск, Белоруссия, 22 августа, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Реконструированный мемориал в деревне Гришино Россонского района Витебской области торжественно открыт после реконструкции: здесь покоится прах более 600 человек — солдат и офицеров Красной Армии, а также партизан. Мемориал был установлен при СССР и с тех пор не знал капитального ремонта.

Rossony.vitebsk-region.gov.by Открытие мемориала защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В настоящее время известно 244 фамилии из более полутысячи, чей прах упокоился на территории реконструированного мемориала. Среди них — солдаты и офицеры Красной Армии, погибшие при освобождении БССР, а также умершие от ранений в местном госпитале. Здесь же похоронены партизаны, погибшие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Напомним, 17 сентября исполняется 80 лет со дня начала Освободительного похода Красной Армии, завершившегося воссоединением Западной Белоруссии с БССР и Западной Украины — с УССР. Мемориальные мероприятия в юбилейный год не проводятся ни властями Белоруссии, ни новыми властями Украины, ни властями Российской Федерации.