Омск, 22 августа, 2019, 14:05 — ИА Регнум. В Омской области празднование Дня российского флага, отмечаемого сегодня, 22 августа, сопровождалось конкурсами, флэш-мобом, викторинами и спортивными соревнованиями, сообщает официальный областной сайт.

Правительство Омской области День российского флага в Омске

Любопытно, к примеру, что в Омске, на интерактивной площадке «Россия — это мы», можно было заполнить карту России отпечатками рук с трехцветным изображением.

«Я живу в этой стране. Государственный флаг Российской Федерации — символ государства, это наше второе сердце», — отметил сторонник всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Иван Подоляк.

Как уже сообщало ИА REGNUM, День Государственного флага Российской Федерации — один из официально установленных праздников России, учреждён Указом Президента Российской Федерации в 1994 году и отмечается 22 августа. В этом году флаг празднует 350-летний юбилей.