Сеул, 22 августа, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Компания Samsung выпустила набор странных анимированных изображений с целью подшутить над владельцами устройств Apple из-за проблемы так называемых «зеленых пузырей». Об этом 21 августа сообщил портал The Verge.

Samsung

https://twitter.com/UrbanNewsOnline/status/1164245510439538688

Суть шутки заключается в том, что пользователи гаджетов Apple часто используют службу мгновенных сообщений iMessage. Однако они не любят общаться с её помощью с владельцами устройств под управлением Android из-за того, что сообщения тех становятся зелеными.

Проблема часто становится причиной, по которой владельцы тех же iPhone прекращают общаться с пользователями Android. Таким образом, Samsung своей акцией решила подбодрить последних.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Samsung запустит на китайской площадке Tmall фирменный магазин. По имеющейся информации, в нем будут представлены около 100 товаров.