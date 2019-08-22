Москва, 22 августа, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Научная экспедиция, в ходе которой будут изучены параметры водной среды Волги, стартовала 21 августа из посёлка Борок в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Yarregion.ru Научно-исследовательское судно Института внутренних вод

Исследование будет проводиться совместно учёными ВНИРО и Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН в рамках реализации соглашения о сотрудничестве Росрыболовства и Российской академии наук.

В течение трёх недель специалисты соберут материал, характеризующий абиотические и биотические параметры водной среды Волги и её водохранилищ, дна и населяющих их организмов.

Также в первой части рейса будет произведён отбор проб фитопланктона, зоопланктона и зообентоса, которые позволят исследователям оценить состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Во второй части рейса учёные проведут ихтиологические исследования.

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