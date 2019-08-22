Киев, 22 августа, 2019, 13:36 — ИА Регнум. На Украине обсуждают заявление главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который ранее в одном из интервью заявил, что зарплаты в 50 тыс. гривен (около $2 тыс.) для депутата недостаточно, поэтому следует позаботиться о том, чтобы повысить выплаты парламентариям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Если честно, то нет, она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — объяснил Разумков, который, вероятнее всего, станет спикером Рады нового созыва.

Политолог Константин Бондаренко, комментируя эту ситуацию, отмечает следующее:

«Представьте себе: вы устраиваетесь на работу. Вы же знаете заранее, на какую зарплату можно рассчитывать? И она вас удовлетворяет? Кандидат в народные депутаты, претендуя на мандат, автоматически соглашается с уровнем оплаты его работы. Идти на должность с мыслью «а потом я себе все равно зарплату повышу» — нонсенс».

Эксперт также подчеркивает, что если уж Украина де-факто является столь зависимой от США — с явными признаками или колонии, то протектората — то стоит вспомнить следующее:

«В 1992 году 27-я поправка к Конституции США позволила конгрессменам поднимать заработную плату — но не себе, а следующему составу Конгресса».

Между тем «Украинские новости» сообщают, что среди всех депутатов уходящего созыва самую большую зарплату за июль получил депутат от группы «Возрождение» Виктор Развадовский — почти 92 тыс. гривен. Большинство парламентариев получили зарплаты в диапазоне от 17 тыс. до 68 тыс. гривен. Кроме того, подчеркивает источник, всем депутатам начислено по 35,240 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

ИА REGNUM напоминает, что новая Рада должна начать работу 29 августа.