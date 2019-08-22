Берлин, 22 августа, 2019, 13:20 — ИА Регнум. На одном из интернет-порталов в Германии выставили на продажу суперкар Koenigsegg Regera, выпущенный ограниченной серией в 80 единиц. Об этом 22 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Auto.onliner Koenigsegg Regera

Гиперкар был произведён в Швеции в начале 2019 года. В июле авто участвовало в Фестивале скорости в Гудвуде. На спидометре Koenigsegg Regera накручено всего 100 км.

Кузов автомобиля выполнен из углеволокна и окрашен в фиолетовый цвет. Через всё авто — от капота и вдоль дверей тянется полоса из сусального золота. Кроме того, автопроизводители снабдили машину карбоновыми дисками и красными тормозными суппортами.

Внутри машины использованы: глянцевое углеродное волокно, матовый карбон, черная кожа и алюминий. Отдельно стоит отметить, жёлтую строчку на сиденьях.

Под капотом гиперкара стоит движок V8 с двойным турбонаддувом мощностью 1500 л. с. и объёмом 5 л. Привод у автомобиля задний.

Цена гиперкара пока не сообщается. Однако ожидается, что она должна быть не менее 3 млн долларов.

Напомним, российский дизайнер Александр Селипанов, ранее работавший шеф-дизайнером центра Global Genesis Advanced Studio, перешел работать в Koenigsegg.

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