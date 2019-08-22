Цхинвал, 22 августа, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил нового министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Эту должность занял заместитель министра чрезвычайного ведомства Чочиев Азамат Алимбегович. О своем решении Бибилов заявил на встрече с коллективом МЧС 22 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Азамат Чочиев окончил академию МЧС России и долгое время работает в системе чрезвычайного ведомства. Бывший глава МЧС, лидер партии «Единая Осетия» Алан Тадтаев в июне 2019 года был избран спикером парламента Южной Осетии.

6 августа ИА REGNUM сообщало, что президент Южной Осетии назначил выпускника академии ФСБ РФ Олега Ширана на должность председателя комитета государственной безопасности республики.