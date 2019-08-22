Чебоксары, 22 августа, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 4. Его обвиняют в халатности, речь идёт о бегстве заключённого, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Уголовное дело

Побег был совершён вечером 16 июля 2019 года, заключённый был задержан через несколько часов. В ходе разбирательств следствием установлено, что подозреваемый при следовании с работы с временного выездного объекта разрешил заключённому сходить в магазин по улице Декабристов в Чебоксарах под предлогом покупки товаров личного потребления

«В отсутствии надлежащего контроля осуждённый совершил побег», — сказал Олег Дмитриев.

Отметим, что беглецу ранее было назначено десять лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи. За бегство возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы).

Бывшего сотрудника колонии подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Факт халатности выявлен в результате оперативного взаимодействия с сотрудниками прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному делу устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые способствовали побегу. Также будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц исправительного учреждения.