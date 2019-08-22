Киев, 22 августа, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Совет финансовой стабильности Нацбанка Украины считает основным риском для финансовой стабильности страны паузу в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Соответствующую информацию регулятор обнародовал сегодня, 22 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Члены совета отмечают, что неоднократно подчеркивали необходимость продолжения активного сотрудничества с МВФ. По их мнению, работа Киева с Фондом является «залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам».

Напомним, что ранее в Нацбанке Украины заявили, что проблем с погашением внешних долгов страны до конца года не возникнет, даже если в этот период не будет новой программы с МВФ.

Отношения Украины и МВФ были поставлены на паузу до формирования в стране нового правительства. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что полноценное взаимодействие с Фондом будет продолжено, как только в стране завершится формирование власти.

Также в Киеве заявляют, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5−10 млрд долларов, причем 2 млрд долларов власти рассчитывают получить уже в этом году.