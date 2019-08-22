Сухум, 22 августа, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Абхазский футболист Шабат Логуа подписал профессиональный контракт с российским футбольным клубом второго дивизиона «Тюмень». Об это сообщает 22 августа АпсныПресс.

Goskomsportra.org Шабат Логуа

Ранее Логуа выступал за сухумский «Нарт». В 15 матчах чемпионата Абхазии футболист забил 10 мячей. Логуа был признан лучшим футболистом страны по итогам 2018 года.

В ФК «Тюмень» спортсмен будет играть под номером 88. Логуа выступит на ближайших матчах ПФЛ и кубка России.