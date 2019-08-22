Москва, 22 августа, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Попытки выставить России условия для возвращения в «Большую восьмерку» неправомерны по определению, об этом 22 августа на своей странице в Twitter написал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

По его словам, если лидеры стран G7 хотят остаться в нынешнем составе, без России и Китая, то это их выбор.

«Но ей следует понять: выставление условий России — плохая политика», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Россию можно было бы «в перспективе» вернуть в G8, но для этого нужно, чтобы была решена украинская проблема «на основе Минских соглашений».

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