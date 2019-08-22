Сухум, 22 августа, 2019, 12:41 — ИА Регнум. 21 августа состоялась пресс-конференция руководителей предприятия «Черноморэнерго». Гендиректор Аслан Басария назвал ложью информацию, касающуюся проверки деятельности предприятия, представленную кандидатом в президенты Алмасом Джапуа, сообщает АпсныПресс.

Chernomorenergo.info Черномоэнерго

Напомним, 16 августа кандидат в президенты Алмас Джапуа обвинил «Черноморэнерго» в коррупции, сообщив, что поводом для парламентского расследования, стали возмущения граждан по поводу возможности веерного отключения электроэнергии.

Гендиректор «Черноморэнерго» опроверг обвинения кандидата в президенты и указал на несоблюдение закона депутатом. Басария заявил, что поводом для парламентского расследования стал запрет деятельности майнинговых ферм. Басария сообщил, что Джапуа привлек к работе комиссии специалистов из Армении, что запрещено законом. «Если депутат нарушает закон — это уже плохо, а если это делает кандидат в президенты — возможный гарант конституции, если он начинает свою деятельность с нарушения закона, это достаточно серьезный звоночек», — заметил Басария.

Также Басария опроверг заявление кандидата, что комиссия одобрила итоговый доклад по расследованию деятельности предприятия. Между тем по закону, при проведении парламентского расследования лица, принимающие в нем участие, до появления итогового доклада не вправе давать в публичной форме сообщать о парламентском расследовании или оглашать свое мнение.