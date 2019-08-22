Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила с днём рождения нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу. Об этом сообщается на странице ФИФА в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

22 августа футболисту исполнился 31 год. В ФИФА назвали форварда «настоящим героем» сборной России на чемпионате мира 2018 года.

Кроме того, ФИФА опубликовала видеоролик, в котором показала три гола, забитые Дзюбой на прошедшем мундиале — в ворота Саудовской Аравии, Египта и Испании.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1164430575022858240

Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира, в котором проиграла Хорватии в серии пенальти.

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