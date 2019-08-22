Нефть не имеет «четкого аргумента» на рост
Москва, 22 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Падение запасов нефти в США на величину, большую, чем ожидалось, привело к всплеску волатильности на глобальном нефтяном рынке, и в моменте даже фиксировался некоторый рост. Но поскольку надежды на то, что США и Китай смогут договориться по поводу торгового спора, уменьшились, то эффект сниженных запасов нефти быстро был отыгран обратно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
«Проблема в том, что крупные участники рынка не хотят брать на себя завышенные риски и стараются находиться вне рынка большую часть времени. Возможно, у некоторых имеются открытые долгосрочные позиции, но в любом случае ориентироваться на цену они могут не выше $65 за баррель в среднесрочной перспективе», — полагает эксперт.
Страны ОПЕК оказались не в лучшем положении, когда рискнули и сделали ставку на возможное скорое урегулирование торгового конфликта. Постоянные разговоры о том, что торговый конфликт может быть урегулирован из-за непредсказуемых действий Дональда Трампа по отношению к Китаю, сбивают с толку абсолютно всех. Вероятнее всего, в торговом вопросе Дональд Трамп пойдет до конца, даже если это может нанести вред объему производства в США и снизить его в среднем на 0,4%.
«В отсутствие активных действий глобальный нефтяной рынок по-прежнему не имеет четкого аргумента на рост. Пока фиксируется некоторая стабильность, которая может время от времени подвергаться волатильности. На этом фоне нефтяные котировки, вероятнее всего, будут находиться в торговом диапазоне. Для нефти Brent диапазон можно обозначить от $59 до $61, а для нефти WTI — от $55 до $56,40 за баррель», — считает Гасанов.
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