Москва, 22 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Падение запасов нефти в США на величину, большую, чем ожидалось, привело к всплеску волатильности на глобальном нефтяном рынке, и в моменте даже фиксировался некоторый рост. Но поскольку надежды на то, что США и Китай смогут договориться по поводу торгового спора, уменьшились, то эффект сниженных запасов нефти быстро был отыгран обратно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Проблема в том, что крупные участники рынка не хотят брать на себя завышенные риски и стараются находиться вне рынка большую часть времени. Возможно, у некоторых имеются открытые долгосрочные позиции, но в любом случае ориентироваться на цену они могут не выше $65 за баррель в среднесрочной перспективе», — полагает эксперт.

Страны ОПЕК оказались не в лучшем положении, когда рискнули и сделали ставку на возможное скорое урегулирование торгового конфликта. Постоянные разговоры о том, что торговый конфликт может быть урегулирован из-за непредсказуемых действий Дональда Трампа по отношению к Китаю, сбивают с толку абсолютно всех. Вероятнее всего, в торговом вопросе Дональд Трамп пойдет до конца, даже если это может нанести вред объему производства в США и снизить его в среднем на 0,4%.

«В отсутствие активных действий глобальный нефтяной рынок по-прежнему не имеет четкого аргумента на рост. Пока фиксируется некоторая стабильность, которая может время от времени подвергаться волатильности. На этом фоне нефтяные котировки, вероятнее всего, будут находиться в торговом диапазоне. Для нефти Brent диапазон можно обозначить от $59 до $61, а для нефти WTI — от $55 до $56,40 за баррель», — считает Гасанов.

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