Аддис-Абеба, 22 августа, 2019, 12:45 — ИА Регнум. После почти семи лет с момента прекращения переговоров Эфиопия начала процесс вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), а непосредственно новый раунд переговоров с рабочими группами возобновится в октябре 2019 года.

Wto.org ВТО

Мамо Эсмелеалем Михрету, старший политический советник премьер-министра Эфиопии, заявил, что вступление страны в организацию возобновится после четвертого октябрьского раунда переговоров. По словам советника, Эфиопия находится на новой ступени процесса вступления, который начался около 15 лет назад. До настоящего времени процесс присоединения затрагивал лишь обсуждение условий о том, как следует обращаться с тарифами и квотами на товары. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство The Reporter Ethiopia.

В настоящее время, по словам Михрету, новое руководство Эфиопии открыло страну для либерализации телекоммуникационного, логистического и энергетического секторов. Совсем недавно в банковском секторе произошла частичная либерализация, когда иностранным гражданам эфиопского происхождения было предоставлено право создавать банки и управлять ими. Михрету подчеркнул, что после завершения процесса вступления в ВТО, который, вероятно, будет реализован в 2021 году, международная репутация Эфиопии будет еще более укреплена, а безопасность и доверие иностранных инвесторов будут поддерживаться на высоком уровне.

По словам советника, создание открытой бизнес-среды необходимо не только для того, чтобы иметь торговые преференции, но и для обеспечения комплексного и последовательного подхода страны к решению ее региональных экономических проблем. Старший советник добавил, что правительство продвигается к более тесной интеграции на Африканском Роге. Михрету утверждает, что политическая ориентация на присоединение к Континентальному соглашению о свободной торговле в Африке (CFTA) является одним из образцовых обязательств, когда Эфиопия получила политическое и экономическое преимущество в ратификации соглашения. С политической точки зрения, Эфиопия сыграла ведущую роль в реализации Соглашения о свободной торговле.