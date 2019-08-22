Киев, 22 августа, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Заболеваемость корью на Украине снижается, однако показатели остаются высокими. В июле корью заболели 1447 человек, такие данные приводит украинский минздрав.

Penn State Вирус кори (электронная микрофотография)

В январе 2019 года заболевших было 13 760 человек, в феврале — 11 559 человек, с апреля по июнь их число сократилось с 8869 до 3443 человек. В первой половине августа зафиксировано 464 заболевших, говорится в ответе ведомства «Украинским новостям».

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка кори на Украине началась летом 2017 года. За период с 1 января по 1 июля 2019 года от этой болезни скончались 18 человек.

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