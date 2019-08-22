Москва, 22 августа, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Российская валюта активно восстанавливает позиции третий день подряд, направляя доллар к отметке 65 руб. в ходе сессии 22 августа. Причем для этого рублю не потребовалась поддержка со стороны Федрезерва, который во вчерашнем протоколе не подал сигналов, которые могли бы надавить на американскую валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Судя по всему, рубль наконец-то ощутил поддержку налогового периода, который сейчас в самом разгаре, поскольку валюта растет в условиях устойчивости доллара и отсутствия внятных сигналов с рынка нефти. Отчасти ускорение коррекции от уровней перепроданности можно объяснить мягкой риторикой Трампа в отношении России — хозяин Белого дома высказался в пользу возвращения РФ в формат G8», — считает эксперт.

Локально смелости рублю придали результаты вчерашних аукционов Минфина, который разместил 11-летние ОФЗ на 20 млрд рублей при спросе более чем вдвое выше предложения. Впрочем, в текущем отскоке рубля вряд ли стоит искать признаки полноценного разворота. Понижательные риски для «россиянина» сохраняются со стороны доллара, нефти и геополитики.

«Так, безуспешные попытки возобновления роста нефтяных цен говорят об угрозе начала распродаж в случае появления медвежьего сигнала. Доллар тем временем может получить поддержку со стороны Федрезерва, который после первого с 2008 года снижения ставки старается сдерживать ожидания инвесторов», — отметил Николаев.

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