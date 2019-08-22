Вильнюс, 22 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 22 августа, состоится объявление решения Вильнюсского окружного суда по задержанию российского предпринимателя Романа Ружечко, который в России подозревается в загрязнении нефтепровода «Дружба», что привело к миллионным убыткам и временной остановке поставок российской нефти в некоторые государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Трубопровод «Дружба»

Ружечко настаивает на своей невиновности и просит у Литвы политического убежища.

Генеральный директор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко был задержан по ордеру Интерпола. Ранее в России Ружечко был объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Его обвиняют по трем статьям УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышленно на терминале в Самарской области.

Читайте также: Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» попросил убежища в Литве

По подозрению в причастности к преступлению были задержаны четыре человека — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, её заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Ещё два человека были объявлены в розыск. Следствие полагает, что члены организованной преступной группы, совершавшие поставку нефти в загрязнённом виде, таким образом пытались скрыть её хищение.