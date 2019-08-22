Рим, 22 августа, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла в четверг, 22 августа, проводит встречи с лидерами всех основных партий страны, сообщили в пресс-службе президента.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

В течение дня Маттарелла встретится последовательно с лидером «Братьев Италии» Джорджей Мелони, лидером либералов Николой Дзингаретти, лидером партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, лидером «Лиги» Маттео Сальвини и лидером «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Темой разговоров с каждым из политических лидеров станет правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой». Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.