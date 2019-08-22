Вильнюс, 22 августа, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 22 августа, начинается международная конференция имени экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, на которую прибывают руководители или чиновники высокого ранга из нескольких стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусская АЭС

В частности, своё участие подтвердил президент Грузии Саломе Зурабишвили, якобы должен был прибыть президент Украины Владимир Зеленский, однако из-за сложившегося графика вместо себя отправил просто депутата от своей партии «Слуга народа» Богдана Яроменко. Конференцию планируют посетить премьер Молдавии Майя Санду, завершающий свой срок полномочий спикер парламента Украины Андрей Парубий, помощник госсекретаря США Филипп Рикер, на уровне вице министра представлен МИД Польши и ряд чиновников из других стран, а также различных экспертов, правозащитников, представителей неправительственных организаций и так далее.

Своё выступление на конференции запланировал и действующий президент Литвы Гитанас Науседа.

На конференции планируется обсуждение вопросов региональной политики, однако в Литве ранее уже анонсировали, что воспользуются мероприятием для поднятия вопроса «небезопасности» Белорусской АЭС. Литва продолжает искать союзников в борьбе против проекта «Росатома», однако после того, как не удалось найти поддержки у ближайших соседей по Прибалтике — Латвии и Эстонии — в Литве принялись искать любых иных союзников.