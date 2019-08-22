Нью-Дели, 22 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. 21 августа состоялся телефонный разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с его индийским коллегой Нарендрой Моди.

India Pakistan Border Wagha Граница Индии и Пакистна

По сообщению индийского информационного агентства Amar Ujala, лидеры обсудили ситуацию в индийском Кашмире. Премьер-министр Великобритании отметил, что проблема Кашмира — это вопрос двусторонних отношений Индии и Пакистана, она должна быть решена посредством двусторонних переговоров и консультаций. Кроме того, главы правительств обсудили беспорядки в Лондоне возле индийского посольства в День независимости Индии. Борис Джонсон выразил сожаление по поводу столкновений между протестующими — сторонниками независимости Кашмира и теми, кто поддерживает Нью-Дели. Британский премьер также пообещал усилить безопасность индийского посольства.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.