Иркутск, 22 августа, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В Иркутской области День Государственного Флага Российской Федерации отметили фестивалем. Как сообщает сегодня, 22 августа, официальный сайт региона, в сквере им. Кирова областной столицы организовали выступления творческих коллективов, мастер-классы и работу интерактивных площадок.

Правительство Иркутской области День Государственного флага в Приангарье

«Этот праздник объединяет наше общество на основе важнейших ценностей: любви к Родине, гордости за великую державу, за нашу историю и подвиги отцов и дедов», — отметил в своём обращении к жителям региона руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

По его словам, сегодня Иркутская область переживает период поступательного развития — в бюджете Приангарья на 2019 год заложено более 188 миллиардов.

Напомним, День Государственного флага в России был установлен в 1994 году указом президента и отмечается 22 августа, не является выходным днём.