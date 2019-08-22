Тегеран, 22 августа, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи в ходе встречи с высокопоставленной северокорейской делегацией заявил, что США после выхода из «ядерной сделки» доказали всему миру свою ненадежность, как партнера по диалогу. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

По словам чиновника, Вашингтон использует санкционное давление как инструмент для борьбы с независимыми государствами, в основном Ираном и КНДР. «Эти шаги не смогут повлиять на решимость стран, сопротивляться Белому дому и дальше», отметил иранский политик.

Дипломат осудил решение властей США ввести санкции на перемещение Министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в ходе его визита в Нью-Йорк, назвав данную меру бесполезной ввиду того, что Зариф — популярный политик во всем мире, и все мировое сообщество его поддерживает.