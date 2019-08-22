Киев, 22 августа, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Призыв украинского журналиста «готовиться к объявлению войны России» заставляет усомниться в его умственном здоровье, а также напоминает о том, чем обычно кончается такого рода прогрессирующая паранойя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 22 августа, комментируя высказывания главного редактора украинского портала «Цензор» Юрия Бутусова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Как сообщалось ранее, Бутусов заявил, что Украине нужно готовиться к объявлению войны России. Украине для этого следует разорвать все отношения с Россией, но в настоящее время невозможно, поскольку целый ряд значимых инфраструктурных объектов зависят от поставок из России, отметил Бутусов.

«Если говорить о данном конкретном «мнении», то это, конечно, как говорится, «клиника». Человек, занимающий должность главного редактора, серьёзно рассуждает о возможности «полностью разорвать все отношения с Россией» — уже одного этого достаточно, чтобы усомниться в его умственном здоровье. Но он ещё и говорит о том, что это можно сделать безболезненно! Данный персонаж, однако, на этом не останавливается и призывает готовиться к объявлению войны России. Войны, которую Россия совершенно точно переживёт, а вот Украина — нет…

Беда современной Украины заключается в том, что число читателей такого издания после подобных заявлений не уменьшится, а, скорее всего, увеличится. Так все они и будут двигаться к тому, чтобы на определённом этапе своей паранойи «выпрыгнуть из окна».

Это я вспомнил историю министра обороны США Джеймса Форестолла, который после Второй мировой войны так увлёкся борьбой с ростом влияния СССР в мире, что довел себя до душевной болезни. Помещённый в госпиталь, он всё время повторял: «Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат…», а потом выбросился из окна.

Доводить себя до такой стадии сумасшествия или не доводить — дело самих украинцев, и в частности подобных «главных редакторов». Но важно помнить, что будущее и самих США, и американо-советских отношений после самоубийства Форестолла определяли уже другие люди. Так будет и в случае отношений Украины и России», — отметил Михаил Демурин.