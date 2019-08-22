Киев, 22 августа, 2019, 12:13 — ИА Регнум. На Украине эксперты продолжают обсуждать необычную схему рассадки народных депутатов Верховной рады нового созыва, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Напомним, ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщила, что партия «Слуга народа» займет все передние ряды перед трибуной, оттеснив тем самым другие фракции назад. Ранее на Украине фракции большинства оставляли впереди сектор для меньшинства и рассаживались таким образом, чтобы представители всех политических сил, представленных в парламенте, имели доступ к трибуне.

Официальных комментариев от «Слуги народа» относительно этого в настоящий момент нет.

Политолог Николай Спиридонов в своем комментарии отмечает, что причина такой предполагаемой схемы рассадки депутатов достаточно очевидна — не дать возможность представителям оппозиции блокировать трибуну.

«Все ближние подступы к руководству Верховной рады будут надёжно контролироваться представителями правящей партии «Слуга народа»», — подчеркивает эксперт.

То, что оппозиционные для новой власти парламентские фракции рассаживают таким образом, чтобы они не мешали, подтверждает и политолог Андрей Золотарев.

«Рассадка депутатов в парламенте получилась по принципу, чтобы видеть рядом родные и близкие лица, а оппозицию отправляют на «галерку», чтобы не мешали — их так легче блокировать, если что. То есть в данном случае мы видим, что оппозиционные фракции превращают в «заднескамеечников». Оппозицию в Раде рассадили так, чтобы она не мешала «Слуге народа»», — подчеркнул эксперт в комментарии для ГолосUA.

Впрочем, вице-спикер Верховной рады прошлого созыва Ирина Геращенко, представляющая партию Порошенко «Европейская солидарность», заявила, что будущие народные депутаты согласовали такую схему размещения депутатских фракций и групп в сессионном зале.

«Слуги народа забрали себе всю половину зала возле президиума и ложи правительства и гостевой. Фракции меньшинства получили места в глубине зала. Но, в принципе, после дискуссий мы вышли на это компромиссное решение, которое все политические группы поддержали», — информирует политик.

ИА REGNUM напоминает, что первое заседание Верховной рады Украины нового созыва запланировано на четверг, 29 августа.