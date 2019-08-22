Белград, 22 августа, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил информацию из хорватских СМИ о том, что он, в ходе деловой переписки с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, просил не использовать постоянно термин «великосербская агрессия».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

При этом, Вучич подчеркнул, что также говорил с ней об улучшений условий жизни хорватских сербов. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам президента Сербии, нет смысла говорить о «великосербской агрессии», глядя на положение сербских деревень и сел в Хорватии, многие из которых до сих пор не обеспечены водой, а в некоторых местах, даже электричеством.

Тем не менее, Вучич отметил, что несмотря на его разногласия с Китарович, она все же сыграла положительную роль в выстраивании диалога между Сербией и Хорватией.