Токио, 22 августа, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Глава оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано и глава Народно-демократической партии Юичиро Тамаки договорились объединиться против правящей Либерально-демократической партии Японии на сессии парламента этой осенью.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Традиционно разрозненная оппозиция планирует совместными усилиями продвинуть законопроект «ядерного нуля», который был ими предложен в 2018, но не принят парламентом.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», стороны подтвердили необходимость внутрипартийных процедур для временного объединения. «Это шаг к тому, чтобы показать людям вариант, который может конкурировать с ЛДПЯ», — отметил Тамаки.