Цхинвал, 22 августа, 2019, 11:53 — ИА Регнум. 21 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился с резервистами, призванными на военные сборы в соответствии с указом президента «О призыве граждан Республики Южная Осетия, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году». Сборы проходят с 12 по 22 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

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Сборы для резервистов в Южной Осетии проводятся впервые. Бибилов заявил, что теперь такие мероприятия будут проводиться ежегодно. При этом верховный главнокомандующий подчеркнул, что сборы проводятся не из-за непосредственной угрозы военных действий. По словам президента, сборы нужны для того, чтобы при объявлении мобилизации этот процесс проходил по отработанной схеме, чтобы каждый резервист знал свое место и свои обязанности.

«Каждый молодой человек должен пройти армейскую школу, каждый должен уметь обращаться с оружием и техникой. Только так и во взаимодействии с 4-ой российской военной базой и Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации мы добьемся безопасности своего государства», — заметил глава государства.