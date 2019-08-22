Нью-Дели, 22 августа, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Внучка бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди и генеральный секретарь оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Приянка Ганди обвинила правящую Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с Нарендрой Моди в преследовании лидеров оппозиции. Об этом 21 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

В своем аккаунте в Twitter Приянка Ганди заявила, что федеральное правительство «объявило охоту» на оппозиционеров, которые говорят народу правду и доставляют тем самым неудобства БДП. Комментарий лидера ИНК стал реакцией на попытки федеральных правоохранительных ведомств арестовать влиятельного деятеля оппозиции Паланиаппана Чидамбарама. Ему предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег.

Приянка Ганди заявила, что Индийский национальный конгресс полностью поддерживает своего выдающегося лидера. По словам генерального секретаря ИНК, Паланиаппан Чидамбарам «верно служил народу Индии многие десятилетия», возглавлял МВД и минфин Индии. Приянка Ганди подчеркнула, что охота на оппозиционного лидера является актом политической расправы.