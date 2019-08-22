Нью-Дели, 22 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (марксистской), или КПИ (м), Ситарам Йечури обвинил правящую Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в препятствовании социальной гармонии и экономическому росту страны. Об этом 21 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

(сс) Narendra Modi Нарендра Моди

В своем аккаунте в Twitter Ситарам Йечури подчеркнул, что Бхаратия джаната парти «отравляет» индийское общество и продвигает «фашистскую идеологию» своих ультраправых союзников, таких как Раштрия сваямсевак сангх (РСС). По словам генсека КПИ (м), экономический рост и развитие невозможны в подобной обстановке. Ситарам Йечури также отметил, что правительство Нарендры Моди не справляется с проблемой безработицы и не может обеспечить стабильный прирост ВВП Индии.

Напомним, что в 2018 году уровень безработицы в Индии достиг рекордной отметки в 6,1%. Это самый высокий показатель за последние 45 лет. Отметим, что недавно выдающиеся индийские и мировые эксперты указали на многочисленные нестыковки и неточности в официальной экономической статистике Индии. Правительство южноазиатского государства во главе с Нарендрой Моди подозревают в преднамеренном искажении макроэкономических показателей с целью сокрытия неудач Бхаратия джаната парти в экономическом регулировании.