Копенгаген, 22 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Корреспондент датского информационного агентства DR («Радио Дании») в США Лиллиан Джерульф Кретц прокомментировала решение Дональда Трампа перенести запланированный государственный визит в Данию, заявив, что президент США тем самым испортил датско-американские отношения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Дания традиционно сохраняла тесные связи с США при других президентах. Теперь же двусторонние отношения испорчены. Дипломатам в Дании есть чем заняться» — заявила корреспондент. По словам журналиста, лишь из ряда вон выходящие обстоятельства могут служить оправданием отмены запланированного визита подобного масштаба. «Это неслыханно. Трамп нарушил все правила дипломатического протокола. Такое возможно, только если в стране складывается чрезвычайная ситуация или если у главы государства горе в семье. Для примера, королева Дании Маргрете II отменила визит в Турцию в 2016 году, поскольку в стране было введено чрезвычайное положение» — заявила корреспондент — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Решение президента перенести государственный визит вызвало бурную реакцию в датских и американских СМИ. Так, либеральные медиа США CNN и Washington Post назвали ситуацию «крайне затруднительной». Даже телеканал Fox News, который в большинстве случаев положительно отзывается о президенте, раскритиковал это решение.

Государственный визит в Данию был отменен после того, как премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что не собирается даже обсуждать со своим американским коллегой вопрос продажи Гренландии. Трамп, в свою очередь, поблагодарил главу датского правительства за прямой ответ и за сэкономленное время.