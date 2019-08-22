Новосибирск, 22 августа, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Ачимовские отложения Гыданского полуострова, расположенного в пределах арктической части Западной Сибири, изучают специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск). Об этом 22 августа сообщает пресс-служба института.

Геология

Гыданский полуостров — малоизученная, но вместе с тем перспективная территория для поиска углеводородов. В этом регионе сегодня активно работают российские нефтегазовые компании «Газпромнефть», «Роснефть» и «Новатэк».

Геофизики полагают, что с ачимовскими отложениями связано большое количество запасов нефти и газа, однако это будут труднодобываемые запасы вследствие удалённости полуострова, а также глубокого залегания ачимовского нефтегазоносного комплекса.

«Предполагаемая добыча осложнится еще и тем, что ачимовские отложения находятся на глубине от 2,4 до 3,5 км. Соответственно, придется бурить очень глубоко», — пояснил младший научный сотрудник лаборатории геологии нефти и газа арктических регионов Сибири ИНГГ СО РАН Вячеслав Бардачевский.

В ближайшее время специалисты лаборатории планируют построить сейсмогеологическую модель покровной части клиноформного комплекса Гыданского полуострова и затем провести оценку ресурсов углеводородов клиноформного комплекса берриас-нижнеаптского возраста в целом. Эти изыскания ученые наметили на следующий год.

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