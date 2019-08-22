Вашингтон, 22 августа, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Китаю не хватит российской сои для замещения сократившегося объема закупок из Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg.

Mcx.ru Соя

По данным агентства, максимально возможный объем импорта российской сои оценивается в 2 млн тонн, тогда как поставки сои из США в КНР до ухудшения отношений между двумя странами составляли более 30 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай перестал закупать сою у Соединенных Штатов на фоне эскалации торговой войны между странами. По данным Bloomberg, Пекин закупил около 13 млн метрических тонн американской сои за время «перемирия» в торговой войне с декабря 2018 года до введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.

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