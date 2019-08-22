Скопье, 22 августа, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Всемирный банк опубликовал отчет по Северной Македонии. Согласно отчету, стране необходимо устранить отсталость в таких сферах, как менеджмент, политическая стабильность, избирательная система, отчетность, верховенство права и борьба с коррупцией.

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Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», за последние 19 лет среднегодовой прирост ВВП Северной Македонии составил 2,8%. По расчетам Всемирного банка, если такие темпы роста ВВП сохранятся и в дальнейшем, то уровень доходов в стране сравняется со средним по ЕС только через 75 лет. Однако, если годовой прирост ВВП увеличится до 5%, то для того, чтобы «догнать» ЕС, стране понадобится 30 лет.

В отчете Всемирного банка подчеркивается, что темпы экономического роста Северной Македонии в 2018 году были ниже, чем в других государств Западных Балкан. Около 25% населения страны живут в бедности, при этом лишь 50% трудоспособного населения имеет работу. При этом свыше 80% безработных ищут работу больше года, при этом 70% не имели прежде опыта работы.