Появились снимки обновленного кроссовера Bentley Bentayga
Лондон, 22 августа, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В интернете появились фото обновленного кроссовера Bentley Bentayga. Снимки размещены на сайте Autocar.
Судя по изображениям, автомобиль был заснят на дорогах общего пользования, но где не сообщается. Новая модель получила внешность в стиле последних моделей британского бренда.
Обновления данной версии авто коснутся главным образом решётки радиатора, бамперов и фар. Возможно, что в новом автомобиле появится новая информационно-развлекательная система и приборная панель. Кроме того, ожидается, что обновлённый Bentayga получит расширенный спектр технологий активной безопасности.
У кроссовера останется прежний, но модернизированный, флагманский движок W12.
Напомним, в честь своего 100-летия автокомпания Bentley выпустила изображения концепта EXP 100 GT. Оно показывает, какими будут машины Bentley в ближайшие 15 лет.
Читайте также: Компания Bentley представила модель будущего