Лондон, 22 августа, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В интернете появились фото обновленного кроссовера Bentley Bentayga. Снимки размещены на сайте Autocar.

Autocar Bentley Bentayga

Судя по изображениям, автомобиль был заснят на дорогах общего пользования, но где не сообщается. Новая модель получила внешность в стиле последних моделей британского бренда.

Обновления данной версии авто коснутся главным образом решётки радиатора, бамперов и фар. Возможно, что в новом автомобиле появится новая информационно-развлекательная система и приборная панель. Кроме того, ожидается, что обновлённый Bentayga получит расширенный спектр технологий активной безопасности.

У кроссовера останется прежний, но модернизированный, флагманский движок W12.

Напомним, в честь своего 100-летия автокомпания Bentley выпустила изображения концепта EXP 100 GT. Оно показывает, какими будут машины Bentley в ближайшие 15 лет.

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